دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن الفلسطينيين القدماء جاءوا من جنوب أوروبا، في حين يعود أصل الفلسطينيين الحاليين، إلى شبه الجزيرة العربية.

وكتب نتنياهو في تغريدات على تويتر، " تؤكد دراسة جديدة للحمض النووي تم استعادتها من موقع فلسطيني قديم في مدينة عسقلان، ما نعرفه من الكتاب المقدس، أن أصل الفلسطينيين موجود في جنوب أوروبا".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الكتاب المقدس يذكر مكانًا يدعى كافتور، وهو على الأرجح جزيرة كريت، لا توجد صلة بين الفلسطينيين القدامى والفلسطينيين الحاليين، الذين جاء أسلافهم من شبه الجزيرة العربية إلى أرض إسرائيل بعد آلاف السنين"، على حد وصفه.

واعتبر نتنياهو أن "ارتباط الفلسطينيين بأرض إسرائيل ليس شيئًا، مقارنة مع 4000 عام من ارتباط الشعب اليهودي"، حسبما كتب على تويتر.

وشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريداته باللغة الإنجليزية، دراسة نشرتها مجلة "سينس أدفانسيس" تقول إن تحليلا حديثا للحمض النووي أظهر أن الفلسطينيين القدماء جاءوا من جنوب أوروبا قبل أكثر من 3000 عام.