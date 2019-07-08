دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن إحباط محاولة استهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر من قبل الحوثيين بـ"قارب مفخخ".

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، إن قوات التحالف رصدت قاربا من نوع "Blue Fish" كان في طريقه لاستهداف سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر، وقامت بتدميره.

وأشار المالكي إلى أن القارب كان مسيرا ومفخخا، لافتا إلى أن الحوثيين يقفون خلف هذه العملية التي أحبطها التحالف صباح الإثنين.

وأكد المتحدث باسم التحالف أن تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل الحوثيين يشكل "عملا إرهابيا خطيرا".