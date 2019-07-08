دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تأثرت الكويت بهزة أرضية ارتدادية ناجمة عن زلزال ضرب منطقة الأهواز في إيران، الإثنين، دون وقوع إصابات، كما ردت الإطفاء الكويتية على أنباء تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تشققات أصابت أحد المباني "الشاهقة" في البلاد.

وشعر سكان الكويت بهزة أرضية ناجمة عن زلزال ضرب منطقة الأهواز بإيران وأسفر عن مقتل شخص وإسابة آخرين، إذ بلغت قوته 5.9 على مقايس ريختر، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية كونا.

وقال مدير الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في الكويت إن مركز الزلزال يبعد مسافة 265 كيلومترا عن الكويت، لذلك فتأثيره لم يتعد مجرد الشعور به من قبل السكان، وفقا لكونا.

وردا على أنباء التي تم تداولها حول تشقق أصاب أحد المباني "الشاهقة" جراء الهزة الأرضية، قالت الإطفاء الكويتية إن ما ظهر في الصور هو انعكاس أشعة الشمس على المبنى.

وأكدت الكويت أن الهزة لم تسفر عن ضحايا أو خسائر مادية، وأشارت الإطفاء إلى أن البلاغات التي تلقتها كانت مجرد استفسارات من قبل السكان حول ما شعروا به.