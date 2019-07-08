السعودية: تخصيص أرض لبناء مطار للحج والعمرة.. فأين سيقع؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدر أمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل، الإثنين، بتخصيص أرض لمطار الحج والعمرة ضمن مشروع الفيصلية في المملكة.

ونشرت إمارة مكة تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر قالت فيها إن الأمير خالد أمر بتخصيص أرض لمطار الحج والعمرة ضمن المشروع الذي من المرتقب أن يتم إنشاؤه في مكة.

وقالت الإمارة في نفس التغريدة إن هذه الخطوة تأتي بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية على أن يكون المطار مرتبطا بمطار الملك عبد العزيز في مدينة جدة.

وكان قد أعلن الأمير خالد الفيصل عن مشروع الفيصلية عام 2017، ليقع في المنطقة الغربية للمملكة بين جدة ومكة ويتكون من 7 مراحل تبدأ في 2019 على أن يكتمل المشروع عام 2050.

ويتضمن المشروع ميناء تجاري ومرسى يخوت ومنطقة تجارية وأخرى سياحية وحي سكني، كما أنه سيتم إنشاء شبكة مكونات لتسهيل حركة التنقل داخل المدينة التي تقدر مساحتها بـ2354 مترا مربعا.