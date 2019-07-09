من الـ"Cash Room".. ماذا قال أمير قطر عن توسعة قاعدة العديد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في "غرفة العملات الذهبية" سابقا (Cash room) في وزارة الخزانة الأمريكية.

وقال الشيخ تميم من الغرفة خلال حضوره مأدبة عشاء أقامها ترامب ووزير خزانته على شرفه، إن العلاقات بين قطر وأمريكا استراتيجية وشهدت تطورا كبيرا مؤخرا عبر الحوارات الثنائية بين البلدين "الصديقين".

وأضاف أمير قطر قائلا: "نحن نواصل التزامنا المتبادل بتعزيز وتطوير تحالفنا العسكري والأمني بشكل مستمر، حيث نقوم بتوسيع قاعدة العديد الجوية لاستيعاب القوات الأمريكية وعائلاتهم، كما نشترك مع المؤسسات الخيرية هنا مثل مؤسسة بوب وودرف لدعم قدامى المحاربين".

بدوره، رحب ترامب بأمير قطر وأشار إلى أن علاقة صداقة تجمعه به قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وأشاد بدور قطر في مجال الاستثمار بأمريكا.

من جانبه، نشر أمير قطر تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر شكر فيها ترامب ووزير خزانته، ستيف منوشن، على استضافته في الـ"Cash Room" التي وصفها بالتاريخية.

يذكر أن الـ"Cash Room" كانت تمثل خزينة العملات الذهبية والفضية والورقية في وزارة الخزانة الأمريكية.