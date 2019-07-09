دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى الممثل المصري، خالد أبو النجا، أن بلاده أصبحت بحاجة لـ"رئيسة"، وذلك مستشهدا بحديث مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، عن اللجوء للمرأة عندما تصبح الأوضاع الاقتصادية متردية.

وقال خالد أبو النجا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "ربما هو الوقت لأن تستلم امرأة الرئاسة في مصر"، على حد تعبيره.

وتضمنت تغريدة أبو النجا مقابلة للاغارد في برنامج "The Daily Show" تحدثت فيه عن أن التاريخ يشير إلى اللجوء نحو المرأة لقيادة مؤسسة ما عند تردي الأوضاع الاقتصادية.

وتحدثت لاغارد خلال المقابلة عن تأسيس صندوق النقد الدولي إبان الحرب العالمية الثانية، وعن دورها خلال فترة توليها إدارة هذا الصندوق والتي تخللها الكثير من الأزمات.

وكان قد تعرض أبو النجا برفقة زميله عمرو واكد، لهجوم شرس خلال الأشهر الماضية بسبب اعتراضه على التعديلات الدستورية التي أجريت في مصر.

وتم شطب اسم أبو النجا وواكد من نقابة المهن التمثيلية في مصر، بسبب حديثهما في الكونغرس عن قضية التعديلات الدستورية، وهو ما اعتبرته النقابة "خيانة عظمى".