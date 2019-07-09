الخارجية الإسرائيلية تنشر صورة لمصلين مسلمين في مطار بن غوريون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية صورة لمصلين في مطار "بن غوريون" في إسرائيل، وأشارت إلى أن حرية العبادة مكفولة.

وتظهر الصورة التي نشرتها الخارجية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر عددا من المصلين المسلمين، وأشارت الوزارة إلى أنهم يصلون في مطار بن غوريون.

وقالت "إسرائيل بالعربية" إن "هذا المشهد ليس في دولة عربية، يؤدي مسافرون من المواطنين العرب في إسرائيل الصلاة في مطار بن جوريون الدولي وبكل حرية".

وأضافت الخارجية قائلة في نفس التغريدة: "إن ممارسة الشعائر الدينية وحرية العبادة مكفولة للجميع، الحرية ليست شعارا فحسب".

يذكر أن نسبة العرب المسلمين في إسرائيل من "عرب 48" 16% من العدد الإجمالي للسكان.