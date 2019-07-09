دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، تهديدا لإيران بضربها بطائرات الـ"F-35" أو ضرب المجموعات المسلحة التي تدعمها في سوريا.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو من أمام الطائرة: "أجري جولة تفقدية مثيرة جدا في قاعدة سلاح الجو، أرى جميع معلومات الأسلحة وطائراتنا، ومن خلفي تقف طائرة "العظيم" الـF-35".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "إيران تهدد مؤخرا بتدمير إسرائيل يجب أن تتذكر إيران بأن هذه الطائرات تستطيع أن تصل إلى كل مكان في الشرق الأوسط, وأيضا إلى إيران وبكل تأكيد أيضا إلى سوريا".

وكانت قد تسلمت إسرائيل مقاتلتين من هذه الطراز في إطار منح أمريكا 50 مقاتلة F35 لها، وذلك في ديسمبر/كانون أول من عام 2018.

يذكر أن هذا الطراز من المقاتلات الأمريكية هو الأحداث في العالم وهي ثاني مقاتلات الجيل الخامس في أمريكا، وقد شارك في تطويرها عدة دول من ضمنها إسرائيل.