هكذا ردت الأميرة ريما بنت بندر على رسالة وزير الخارجية الأمريكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردت سفيرة السعودية لدى أمريكا، الأميرة ريم بنت بندر، على ترحيب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بها كونها أول سفيرة للمملكة، بالتأكيد على أن العلاقات الأمريكية-السعودية تشكل "حجز زاوية" للاستقرار حول العالم.

وكتب بومبيو تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر مرحبا بالأميرة ريما: "أهنئ ريما بن بندر آل سعود على تعيينها كأول سفيرة للسعودية".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي في نفس التغريدة موجها حديثه للأميرة ريما: "أتطلع قدما للعمل معك في منصبك الجديد كسفيرة لدى أمريكا، إذ سنبني على العلاقات القوية والشراكة الأمريكية السعودية وسنجابه التحديات المشتركة".

من جانبها، ردت الأميرة ريما على تغريدة بومبيو قائلة: "شكرا جزيلا للوزير مايك بومبيو، العلاقات السعودية الأمريكية حجر زاوية للاستقرار حول العالم، أتطلع قدما للعمل معك على تجاوز التحديات المشتركة وتقوية شاركتنا التاريخية لخدمة أمتينا".

يذكر أن الأميرة ريما كانت قد قدمت أوراق اعتمادها للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، لتكون أول سفيرة للسعودية عبر التاريخ.