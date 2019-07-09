مصدر بقناة السويس يرد لـCNN على أنباء حول توقيف ناقلة نفط إيرانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رد مسؤول بهيئة قناة السويس، على ما تردد من أنباء عن منع الهيئة عبور شاحنة نفط إيرانية القناة وهي في طريقها لسوريا، نافيا إياها مرجعا تلك الشائعة إلى أنها تأتى في إطار حرب الشائعات المزعجة وسط ما تحققه الهيئة من إيرادات كبيرة.

وتعتبر قناة السويس، أهم مجرى ملاحي يربط بين القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا، إذ تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وتمر من خلالها كبرى شاحنات النفط، خاصة من الدول النفطية الغنية القريبة منها إلى مختلف دول العالم.

وفال المسؤول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، yن الهيئة ملتزمة بحركة الملاحة الدولية لقناة السويس وتسمح بالعبور الآمن للسفن في القناة إلا في حالة أن تحمل السفينة علم دولة في حالة حرب مع مصر، وفقا لاتفاقية القسطنطينية، متابعا : "نلتزم بحيادية القناة ونعمل وفقا لاتفاقية القسطنطينية التي تتيح حرية الملاحة".

كما نفى المسؤول المصري تلك الأنباء الخاصة بأن توقيف الشاحنة تنفيذا لعقوبات أمريكية على طهران، قائلا :"ليس لنا علاقة بهذا الأمر فنحن مسؤولون عن عبور السفن بأمان عبر قناة السويس"، على حد تعبيره.