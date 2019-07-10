فيصل القاسم يغرد حول "المدافعين عن السعودية بتويتر".. كيف كان التفاعل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تغريدة للإعلامي السوري، فيصل القاسم حول الحسابات المدافعة عن المملكة العربية السعودية وأن "ليس لهم أسماء أو صور حقيقية" تفاعلا واسعا بين نشطاء وإعلاميين من بينهم، الإعلامية البحرينية، سوسن الشاعر.

وقال القاسم في تغريدته: "99% من الذين يدافعون عن النظام السعودي في تويتر ليس لهم اسماء او صور حقيقية لحساباتهم بل يكتفون بوضع صورة سلمان او ابن سلمان او العلم السعودي. وهذا يعني أنهم ثلة من المرتزقة لأن غالبية السعوديين الشرفاء هجروا تويتر وتوقفوا عن الكتابة بسبب الخوف والملاحقات وتركوا الساحة للحثالات".

ودرت الإعلامية البحرينية على القايم في تغريدة على صفحتها بتويتر، قائلة: "قل قسم؟ انت وييين وجبل طويق وين؟ من يدافع عن وطنه وعن نظامه شعب جبار ما اطوله ولا حتى بخيالك يقولك (ثلة) هذا لأنهم فوق لذلك لا تراهم ارفع راسك لا تطاطي ان اردت ان ترى السعودي".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات والردود على هذه التغريدة: