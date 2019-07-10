ترامب: زيادة العقوبات المفروضة على إيران قريبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم زيادة العقوبات المفروضة على إيران قريبا.

واعتبر ترامب في تغريدة له على تويتر، الأربعاء، أن طهران كانت تعمل على تخصيب اليورانيوم بشكل سري طوال الفترة الماضية، وذلك في انتهاك لما وصفه بـ"الصفقة الرهيبة البالغ قيمتها 150 مليار دولار والتي أبرمها جون كيري وإدارة الرئيس الأمريكي السابق أوباما"، في إشارة إلى الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدته، " تذكر أن هذه الصفقة كانت ستنتهي في عدد قصير من السنوات. سيتم قريبا زيادة العقوبات، إلى حد كبير!".

جاءت تغريدة ترامب، بعدما أعلنت إيران زيادة معدلات تخصيبها لليورانيوم بنسبة 4.5% مما يعني تجاوزها للحد الأقصى المسموح به في الاتفاق النووي.

ويعقد مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، في العاصمة النمساوية فيينا، اجتماعًا، الأربعاء، لمناقشة التطورات الأخيرة في الملف الإيراني.