نتنياهو يشارك في احتفال السفارة المصرية في تل أبيب بـ"ثورة يوليو"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن حساب إسرائيل بالعربية الرسمي، ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيشارك، الأربعاء، في حفل السفارة المصرية في تل أبيب بـ"اليوم الوطني" المصري.

وتحتفل مصر باليوم الوطني في 23 يوليو تموز، وهو ذكرى ثورة يوليو في مصر والتي أطاحت بالنظام الملكي في عام 1952، وأعلن النظام الجمهوري في مصر في 18 يونيو حزيران من عام 1953.

وإسرائيل بالعربية هو حساب رسمي للخارجية الإسرائيلية باللغة العربية على تويتر.