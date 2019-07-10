دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— برزت قضية البدون في الكويت (مصطلح يطلق على مقيمين في الكويت لا يحملون جنسيتها أو أي جنسية أخرى) الأسبوع الجاري على الساحة الكويتية، وذلك بعد نشر تلفزيون تركي رسمي تقريرا عنهم بالإضافة إلى تداول مقاطع فيديو عن زيارة لمسؤول أمريكي لأحد أبناء "البدون" بعد إقدام الأخير على الانتحار، وفقا لنشطاء وإعلاميين، ولا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من ذلك بصورة مستقلة.

الباحث الكويتي، مشعل النامي، أعاد نشر الفيديو الذي بثته قناة TRT التركية، قائلا في تعليق: "تلفزيون تركيا الرسمي بدأ بمهاجمة الكويت!"، في الوقت الذي تداول نشطاء مقطع الفيديو ونستعرض لكم أبرز التعليقات الواردة عليه:

على الصعيد الآخر، أعادت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، مقطع الفيديو الذي قالت إنه يظهر مسؤولا أمريكيا في زيارة ليقدم العزاء لذوي عائلة الشاب الكويتي المنتحر، قائلة في سلسلة تغريدات: "باي صفه يتواجد المستشار السياسي للسفارة في عزاء البدون المنتحر؟! ويسأل ويحقق چنه مباحث؟! عمي وزير الخارجية هل من مهام مستشار السفارة الأمريكية حضور عزاء المنتحر والتحقيق معه بأسباب انتحاره؟!"

وأضافت في تغريدة منفصلة: "هل من مهام السفارة الأمريكية في الكويت حضور العزا للمقيمين بصوره غير قانونيه؟! الووو وزير الخارجية شخبارك لا يكون مصخّن ترا صخونه الصيف مو شي ما تشوف شر لي طبت شوفلنا موضوع السفارة الأمريكية وشوووكرررن".