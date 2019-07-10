نتنياهو يحذر طهران: بإمكان مقاتلاتنا F35 أن تصل إليكم في إيران وسوريا

مهاتير لـCNN: الحرب مع إيران قد يكون أسوأ من الحرب العالمية

(CNN)-- واقفاً أمام مقاتلة من طراز F-35 في قاعدة جوية بجنوب إسرائيل، صعّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الدفاع في إسرائيل، من لهجته في حرب كلامية مستمرة بين إسرائيل وإيران.

وقال نتنياهو في تعليق له إنه “في الآونة الأخيرة، كانت إيران تهدد بتدمير إسرائيل. سيكون من الجيد أن نتذكر أن هذه الطائرات يمكنها الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران وبالتأكيد سوريا “.

تعتبر طائرة لوكهيد مارتن F-35 الأمريكية الصنع الطائرة الحربية الأكثر تطوراً في سلاح الجو الإسرائيلي، إذ أصبحت جاهزة للعمل في نهاية عام 2017.