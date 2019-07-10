وزارة دفاع قطر تعلن عن حادث تصادم بين طائرتين  

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الدفاع القطرية، عن وقوع حادث تصادم بين طائرتين عسكريتين تدريبيتين، الأربعاء، لافتة إلى نجاة طاقمي الطائرتين بعد خروجهم من الطائرتين بسلام.

جاء ذلك في بيان لإدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة القطرية، قالت فيه: "أثناء رحلة تدريبية حدث تصادم بين طائرتي تدريب وتمكن طاقم الطائرتين من الخروج سالمين باستخدام كرسي القذف".

ولم تقدم القوات المسلحة القطرية أي تفاصيل إضافية عن نوع الطائرة أو سبب الحادث، حتى كتابة هذا التقرير.

ويذكر أن القوات المسلحة الجوية القطرية تشهد تطويرا بزيادة عدد المقاتلات والمعدات الدفاعية الجوية كان آخر إعلان استلام الفوج الأول من طائرات الرافال الفرنسية، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، حيث قالت وزارة الدفاع القطرية حينها في تغريدة: "قطر تحصن سماءھا بدرع جدید وتتسلم الفوج الأول من طائرات (الرافال) المقاتلة التي تتوجه اليوم إلى أرض الوطن بقيادة قطرية".