دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور لردة فعل الإعلامي الإسرائيلي، إيدي كوهين، على الباحث حسن مرهج، وإساءة الأخير للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال مقابلة جمعتهما، وبثت الاربعاء.

جاء ذلك على قناة i24news، الأربعاء، حيث هاجم مرهج السياسة السعودية والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قبل أن ينسحب كوهين موجها انتقادات لاذعة له.

وقال كوهين في سلسلة تغريدات على صفحته بتويتر، عقب الحلقة: "ومن شرف الخصومة ان لا اقبل ان تشتم والدة ملك السعودية وانا جالس دون اتخاذ موقف حازم ولن أرضى ان يساء بها لأي شخص هذه الإساءات المخجلة فما بالك بامرأة شريفة مثل حصة السديري رحمها الله تعالى".

وأضاف في تغريدة منفصلة: "لا يمكن ان أكون في مناظرة امام شخص يستخدم ألفاظ نابية وشوارعية ونربأ بالقنوات المحترمة ان تنزل لمستوى هذا الأسفاف المخجل والمهين.. أنا شخصياً محارب من السعودية ومن قنواتها كالعربية وممنوع من الكتابة في صحفها مثل الشرق الأوسط اللندنية وإلخ.." مضيفا في تغريدة أخرى: "لأول مرة في حياتي انسحب من مناظرة".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات والردود التي تداولها نشطاء على هذا المقابلة: