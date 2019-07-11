البرلمان المصري يوافق على مد حالة الطوارئ المستمرة منذ 27 شهرًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق مجلس النواب في مصر بشكل نهائي على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، تبدأ من الواحدة صباح الخميس الموافق 25 يوليو تموز 2019، وذلك استمرارًا لحالة الطوارئ المفروضة منذ أبريل نيسان 2017.

ويعد هذا هو التمديد التاسع لقرار إعلان حالة الطوارئ في مصر الصادر في أبريل/ نيسان 2017، لتتجاوز بذلك حالة الطوارئ عامها الثاني، وذلك على خلفية هجومين استهدفا كنيستين في الإسكندرية والغربية أسفرا عن مقتل ما لايقل عن 45 شخصا آنذاك.

وينص القانون المصري على ضرورة موافقة البرلمان على إعلان حالة الطوارئ، ويجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.

ويتضمن القرار تولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

كما يفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وأن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.