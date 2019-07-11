سلطات جبل طارق تحتجز قبطان ناقلة النفط الإيرانية واستمرار التحقيقات

نتقد قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الحكومة الأمريكية واعتبرها في أول تغريدة له على تويتر باللغة الإنجليزية، الخميس، السبب في انعدام الأمن في أي مكان تتواجد فيه قواتها.