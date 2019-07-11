سلطات جبل طارق تحتجز قبطان ناقلة النفط الإيرانية واستمرار التحقيقات
مدريد، إسبانيا (CNN)--ألقت الشرطة في جبل طارق القبض على قبطان وكبير ضباط ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، والمحتجزة في الإقليم منذ الخميس الماضي، للاشتباه في خرقهما لعقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بسوريا.
وأضافت شرطة جبل طارق أن الوثائق والأجهزة الإلكترونية صودرت أيضا من السفينة وتخضع للتحقيقات.
واحتجزت البحرية البريطانية ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، الخميس الماضي، وذلك للاشتباه في انتهاك العقوبات الأوروبية على سوريا ونقل النفط الإيراني لها.
وقررت سلطات التحقيق في جبل طارق استمرار احتجاز السفينة لمدة 14 يوما لاستكمال التحقيقات.