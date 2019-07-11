دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حفل السفارة المصرية في تل أبيب بثورة 23 يوليو تموز 1952، مساء الأربعاء، إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صديقي العزيز، وفي لقاءاتي معه فوجئت بحكمته وذكائه وشجاعته"، وأضاف نتنياهو في كلمته التي نشرها حساب إسرائيل بالعربية على تويتر، أن "السلام بين إسرائيل ومصر بمثابه حجر الزاوية للاستقرار"، حسبما نقل الحساب التابع للخارجية الإسرائيلية.

وقال السفير المصري في تل أبيب، خالد عزمي، إنه "منذ التوقيع على معاهدة السلام حققت إسرائيل ومصر العديد من الإنجازات معا"، مشيرا إلى أن "العلاقات بين البلدين ترمز إلى الاستقرار في منطقة تشهد الكثير من التوتر".

من جانبه قال الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين في الحفل الذي أقيم في منزل السفير المصري، مساء الأربعاء، إن "مصر لها دور قيادي مركزي في منطقة الشرق الأوسط"، وأعرب عن أمله في أن "يعيش الشعبان المصري والإسرائيلي في سلام وتعاون دائمين".

وعزف النشيد الإسرائيلي، "الأمل" في الحفل، حسبما نقل حساب إسرائيل بالعربية.

والتقط صحفي إسرائيلي، شارك في الحفل، صورة الرئيس المصري في حفل الاستقبال الذي نظمته السفارة المصرية في تل ابيب، بمناسبة ذكرى ثورة يوليو 1952، وكُتب على الصورة الشعار الذي رفعه الرئيس السيسي منذ توليه الحكم #تحيا_مصر.

وأقامت السفارة المصرية في تل أبيب حفل استقبال، مساء الأربعاء، في منزل السفير المصري خالد عزمي، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمناسبة اليوم الوطني المصري والذي يتوافق مع ذكرى ثورة يوليو تموز 1952، والتي أطاحت بالحكم الملكي في مصر.