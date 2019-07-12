قرقاش عن زيارة أمير قطر لأمريكا: جاءت بعكس المرجو منها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن زيارة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد إلى الولايات المتحدة الأمريكية "جاءت بعكس المرجو منها".

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث قال: "زيارة الشيخ تميم إلى واشنطن جاءت بعكس المرجو منها فالانسلاخ عن المحيط مكلف وشعار السيادة لا يحفظه هدر السيادة، حقائق لن تغطيها مبالغات إعلامية أو استثمارية أو إنفاق سخي على القواعد، سياسة الأب بلعبها على التناقضات سقطت والابن يدفع الثمن ماديا ومعنويا".

وتأتي تغريدة قرقاش بعد نشر أمير قطر لمقطع فيديو يلخص فيه زيارته لأمريكا، في تغريدة علق فيها قائلا: "اختتمنا اليوم زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية سررنا فيها بلقاء أصدقائنا في واشنطن. هذه الزيارة شكلّت حدثا هاما في تاريخ الصداقة والشراكة بين بلدينا".

وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، قال في تغريدة عن زيارة الشيخ تميم لأمريكا: "كأس العالم 2022، الأزمة الخليجية، و تطورات القضايا الإقليمية الملحة بما في ذلك السودان و ليبيا و افغانستان من المواضيع الرئيسة التي نوقشت خلال اجتماع سمو الأمير 'حفظه الله' مع عدد من المسؤولين بالحكومة الأمريكية. سنواصل تعاوننا الوثيق من أجل تحقيق السلام والاستقرار"ز