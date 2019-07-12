إيران: من الطبيعي اختلاف وجهات النظر مع الجيران ونرغب بعلاقات حميمة

الحرس الثوري الإيراني.. مقاتلون من أجل الحرية أو إرهابيون؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، إن الاختلاف في وجهات النظر بين إيران والدول المجاورة لها هو أمر طبيعي، مؤكدا على أن طهران ترغب بعلاقات ودية وحميمة مع جميع الجيران.

وأضاف موسوي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "طهران لا ترى أمنها في زعزعة أمن الآخرين.. إيران وباعتبارها دولة لها 15 دولة مجاورة، ترغب في إقامة علاقات حميمة ووثيقة وودية وأخوية مع جميع جيرانها وقد كشفت عن هذه الرغبة".

وأضاف: "من الطبيعي اختلاف وجهات النظر بين الجيران ولكن قدمت إيران لهذه الدول رسالة السلام والصداقة والإخاء في قمة التوترات.. قدمنا حلولا لإخواننا في الدول الجنوبية للخليج الفارسي والتي أعلن عنها وزير الخارجية محمد جواد ظريف رسميا إحداها تشكيل جمعية للحوار الإقليمي ومعاهدة عدم الاعتداء".

وأردف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قائلة إن "إيران تؤمن بأن الأمن والاستقرار والازدهار في جميع البلدان المجاورة سيؤدي إلى الأمن والاستقرار والازدهار في إيران".