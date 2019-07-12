"فش مصاري".. وسم ضد حزب الله وحسن نصرالله يطلقه أدرعي بفيديو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أطلق أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، وسما باسم "فش مصاري" يلقي فيه الضوء على العقوبات الاقتصادية المفروضة وتأثيرها على حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني وحزبه.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لأردعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيها: "من القلب للسيد للأسف انتهت الأموال وبات الافلاس يهدد أركان حزب الله الاقتصادي.. ماذا انت فاعل بالموضوع؟ فش مصاري".

وفي تغريدة منفصلة قال أدرعي: "لكل الي بيشتغلوا مع حزب الله وصلكن الراتب هيدا الشهر؟ بتعرفو منيح، ونحنا منشوف قدي كبيرة الأزمة المالية عند حزب الله. لما يبنولكن برامج مغامرات، بيعرضوا لبنان للخطر وبيبعثوا الشباب للموت في سوريا لصالح إيران، وبيبنوا الأنفاق الضخمة عشان تتدمر، أكيد مش راح يظللكن مصاري.. فش مصاري".

وأضاف: "هل كمان في مقابلته بكرا راح يظلّ نصرالله صافن؟ لها الدرجة مضايقتك الأزمة المالية؟ فش مصاري.. لمّا يفكّر ’بأيّام العِزّ‘... راحت المصاري يا نصرالله… العقوبات على إيران فوّتتك بأزمة مالية من قاع الدست.. فش مصاري".