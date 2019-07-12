دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية في الكويت، الجمعة، "ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، مكونة من 8 أفراد، كان قد صدر في حقهم أحكام قضائية في مصر، وصلت إلى السجن 15 عامًا"، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا.

وقالت الداخلية الكويتية، في بیان صحفي، إن "تلك الخلیة قامت بالھرب والتواري من السلطات الأمنیة المصریة متخذین الكویت مقرا لھم"، مشیرة إلى أن "الجھات المختصة في وزارة الداخلیة الكویتیة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلیة".

وأضافت أنه "من خلال التحریات تمكنت من تحدید مواقع أفراد الخلیة، وباشرت الجھات المختصة عملیة أمنیة استباقیة تم بموجبھا ضبطھم في أماكن متفرقة، على حد وصف الوكالة، موضحة أنه "بعد إجراء التحقیقات الأولیة معھم أقروا بقیامھم بعملیات إرھابیة وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصریة".

وتعتبر مصر وعدد من الدول العربية، جماعة الإخوان المسلمين، جماعة إرهابية.