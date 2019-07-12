دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— اختتم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، زيارته على رأس وفد قطري رفيع المستوى للولايات المتحدة الأمريكية حيث ألتقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وعدد من المسؤولين والمشرعين في البلاد.

وفي أول تغريدة له عقب انتهاء الزيارة، نشر أمير قطر مقطع فيديو يلخص أبرز محطات في الزيارة، بتعليق قال فيه: "اختتمنا اليوم زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية سررنا فيها بلقاء أصدقائنا في واشنطن. هذه الزيارة شكلّت حدثا هاما في تاريخ الصداقة والشراكة بين بلدينا".

من جهته قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن، وزير الخارجية القطري في تغريدة على صفحته بتويتر: "كأس العالم 2022، الأزمة الخليجية، و تطورات القضايا الإقليمية الملحة بما في ذلك السودان وليبيا وافغانستان من المواضيع الرئيسة التي نوقشت خلال اجتماع سمو الأمير 'حفظه الله' مع عدد من المسؤولين بالحكومة الأمريكية. سنواصل تعاوننا الوثيق من أجل تحقيق السلام والاستقرار".

وكان الرئيس ترامب، والشيخ تميم قد أصدرا بيانا مشتركا أعقب لقاءهما في البيت الأبيض، الثلاثاء، كشفا فيه عن أبرز التبادلات التجارية التي ستربط البلدين في الفترة المقبلة، والتي تضمنت شراء الخطوط الجوية القطرية لـ5 طائرات من طراز بوينغ 777، بالإضافة إلى التزام الخطوط القطرية بشراء طائرات Gulfstream.