واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مسؤولان بوزارة الخارجية الأمريكية لـCNN، إن الولايات المتحدة أرجأت فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وذلك بناء على اقتراح وزير الخارجية مايك بومبيو.

وأشار أحد المسؤولين أن الاقتراح جاء لإبقاء الباب مفتوحًا أمام الدبلوماسية، وارتباطًا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته التفاوض مع إيران.

وأوضح المسؤولان، أن ذلك ربما يتغير، إذا غير الرئيس دونالد ترامب وجهة نظره في الأمر، لكن أي من المسؤولين لم يشر إلى ما إذا كان هناك موعدًا محددًا لمراجعة هذا القرار.