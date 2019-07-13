دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت وزارة الداخلية الكويتية، مقطع فيديو للمشتبه بهم في الخلية الإرهابية الإخوانية المرتبطة في مصر، والتي أعلنت عن ضبطها 8 أشخاص فيها، مساء الجمعة.

وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وسم "منو الكفيل" في أعقاب إعلان وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط خلية إرهابية مصرية إخوانية في البلاد، وقالت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد في سلسلة من التغريدات على صفحتها بتويتر تحت هذا الوسم: " السلام عليكم.. الشعب يقولكم منو كفيلهم اللي دخلهم الكويت.. وهل الاحكام صدرت عليهم قبل الدخول الكويت او بعدها لان إذا بعد كيف استطاعوا تقديم صحيفتهم الجنائية عند الإقامة.."

وتابعت قائلة: " شباب ما عليكم أمر فعلولنا هاشتاق منو الكفيل ما يصير الداخلية تسلم المصريين لمصر وفقاً للاتفاقية الأمنية وإحنا ما عرفنا لي الحين منو الكفيل اللي دخلهم الكويت وشنو مان يخطط معاهم.."

وأضافت: "بيان وزارة الداخلية منقوص وغير مفهوم وتوصيف الواقعة بلا اي اسانيد تدعم توصيف.. لذلك لا زلنا نسأل منو الكفيل.. لا يجرؤ أي مقيم بصوره قانونيه كائنا من كان ان يجري اي معامله في الدولة دون واسطة الكويتي لذلك نعود للسؤال المفروض منو الكفيل.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا منم التغريدات الواردة عل هذا الوسم: