حسن نصر الله يعلن تقليص أعداد عناصر "حزب الله" في سوريا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، الجمعة، أن الحزب بصدد تقليل عدد عناصره المتواجدة في سوريا والتي تحارب إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال نصر الله في مقابلة تليفزيونية مع قناة المنار التابعة للحزب، إن "الدولة السورية تتعافى وتبسط سلطتها، ولا عودة للوراء في سوريا"، وأضاف "ما زلنا موجودين في كل الأماكن التي كنا فيها في سوريا لكن قلصنا القوات بما يحتاجه الوضع الحالي".

وأشار نصر الله إلى أن تقليل عدد عناصر حزب الله في سوريا مرتبط بأسباب تكتيكية وأمنية وليس بالعقوبات التي تعرضت لها الجماعة.

وتابع حسن نصر الله أنه "إذا حدث لا سمح الله تطور جديد، فإن سوريا تبعد خطوة، ويمكننا نقل القوات من لبنان إلى سوريا".

جاء حوار نصر الله، مع قناة المنار في الذكرى الثالثة عشرة للحرب مع إسرائيل في عام 2006.

وتحارب عناصر حزب الله اللبناني في سوريا إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد.