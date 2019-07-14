دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لفت علي الرميحي، وزير الإعلام في البحرين، إلى محاولات تقوم بها قناة الجزيرة القطرية وتتصل مع مسؤولين بحرينيين من ارقام غير معروفة، لافتا على أن ذلك يعكس ما وصل إليه الإعلام القطري من "قل سنع".

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمي على لسان الوزير، حيث أكد على أن "قناة الجزيرة القطرية وبعد انطفاء بريقها الكاذب وفقدانها للتأثير، تواصل نهجها الفج باستهداف الدول والشعوب العربية، بأسوأ السبل وأكثرها إسفافا".

وتابع الرميحي مشيرا إلى "محاولات قناة الجزيرة القطرية الاتصال به وبمجموعة من المسؤولين عبر أرقام غير معرفة، وتسجيل محادثاتهم الصوتية دون علمهم وموافقتهم الرسمية، واستفزازهم بأساليب دنيئة جبل عليها هذا الاعلام، يعكس ما وصل إليه الإعلام القطري من ’قل سنع‘ وانسلاخ عن العادات الخليجية والعربية الأصيلة.."

وأردف الوزير البحريني أن "حل الأزمة القطرية لن يكون إلا من خلال عاصمة القرار العربي الرياض، وليس عبر مرتزقة أفلام دخيلين على مهنة الإعلام، ولا يؤمنون بفكرة أو فلسفة أو مبدأ، سوى إيمانهم بأجورهم الشهرية".