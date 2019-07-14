دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الأولوية بالنسبة لقطر ألا تقوم بتسييس مناسك الحج في الوقت الذي تدرك فيه "ضعف حجتها ومنطقها".

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "دعوة وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الشقيقة دولة قطر إلى تسهيل إجراءات مواطنيها في أداء مناسك الحج واجبة وعاقلة، العقبات التي تفرضها قطر على حجاجها أهم سقطاتها في إدارتها لأزمتها، الأولوية أن لا تسيّس قطر الحج وهي تدرك ضعف منطقها وحجتها".

ويذكر أن تغريدة الوزير الإماراتي تأتي بعد بيان نفت فيه الحكومة السعودية "ادعاءات" وزارة الأوقاف القطرية عن وضع الرياض عراقيل أمام الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة من مواطني ومقيمي قطر، مطالبة الدوحة بإزالة العقبات أمام قدوم الحجاج والمعتمرين إلى المملكة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الحج والعمرة، نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، السبت.

وكان مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، أحمد الرميحي قد رد على بيان الحكومة السعودية قائلا في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "بدون سفارة قطرية وبعثة للحج وعدم السماح للخطوط القطرية بالسفر المباشر، كيف سنفهم هذا الحرص الكاذب!!؟".