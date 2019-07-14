دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رفضت وزارة الإعلام الكويتية، الأحد، إقحام الكويت بقضايا إعلامية لا شأن لها بها وأشارت إلى أن ما قامت به الإعلامية السعودية سارة دندراوي يمثل "إساءة بالغة غير مقبولة" تجاه الدولة وشعبها، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وجاء في بيان لوزارة الإعلام الكويتية: "وزارة الإعلام تعرب عن رفضها لإقحام الكويت بقضايا إعلامية لا دخل لها فيها مشيرة إلى أن ما قامت به مذيعة قناة العربية يحمل إساءة بالغة غير مقبولة تجاه الكويت وشعبها".

وتابعت الوزارة في بيانها قائلة: "وزارة الإعلام تشير إلى حرص الكويت على النأي بنفسها عن أن تكون طرفا في تلك الحملات الإعلامية وشددت على قيامها باتخاذ إجراءاتها الداخلية المعتادة بالتواصل مع المسؤولين في قناة العربية ومكتبها في الكويت وطالبتها بتصحيح الخطأ وتداركه فورا".

من جانبه، شن النائب الكويتي فيصل الكندري، الأحد، هجوما على الإعلامية السعودية، بعد حديثها عن تخفيض أسعار المشروبات الكحولية في قطر قبل كأس العالم 2022 وذكر الكويت في القضية.

ففي إطار الهجوم الذي تتعرض دندراوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض المغردين الكويتيين، قال الكندري عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "خروج المذيعة في قناة العربية عن العرف الإعلامي والحديث عن الدولة الشقيقة ومن ثم الكويت بأسلوب مستفز ووقح يلزم قناة العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها فضلا عن اتخاذ الأجهزة الحكومية في الكويت إجراءاتها لمحاسبة كل من يتجرأ على ذكر اسم الكويت".

وكانت قد قالت الإعلامية السعودية في برنامج "تفاعلكم" إن قطر تسعى لجذب وإرضاء الجماهير التي ستحضر مونديال 2022 عبر تخفيض أسعار بعض السلع.

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ووضحت دندراوي قائلة إن الدوحة خفضت أسعار الخمور بنسبة 30% لاسترضاء بعض المشجعين الغاضبين من ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية، لافتة إلى أن قطر كانت قد فرضت "ضريبة الخطيئة" ورفعت أسعار التبغ والكحول بنسبة 100% قبل أن تتراجع عن الخطوة وتخفض الأسعار، في إشارة إلى أن الدوحة مستعدة لفعل "أي شيء" من أجل ذهاب المشجعين للبطولة.

وأثارت الإعلامية السعودية غضب بعض المغردين الكويتيين عندما ختمت حديثها عن قضية رفع أسعار المشروبات الكحولية بجملة قالت فيها: "ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري".

تضامن عدد من المغردين السعوديين مع الإعلامية التي تعمل في قناة العربية وأطلقوا وسمي "سارة دندراوي" و"سارة دندراوي تمثلني"، وقد نشر بعض المغردين صورا للإعلامية حملت كلمتي "سارة المجد".

يذكر أن الكويت تتمتع بعلاقات جيدة مع جميع أطراف الأزمة الخليجية وقد لعبت دور الوسيط خلال الفترة الماضية لتقريب وجهات النظر وحل القضايا العالقة بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى.