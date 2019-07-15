دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على التصريحات التي أدلى بها حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، حول ما سيحل بالإمارات إن وقعت حرب مع إيران.

وقال خلفان في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، مستشهدا بمقطع فيديو من مقابلة نصرالله على قناة المنار التابعة لحزب الله، حيث قال: "بؤرة الارهاب الايراني الواقع انها في جنوب لبنان.. يعني إيران لن تدك ايضا... صحيح انك حمار إيراني.."

وفي تغريدة منفصلة قال خلفان: "يا نصر الله لو ذكرت حاكما إماراتيا او شيخا من شيوخها على لسانك مرة اخرى.. سنقطعه.. رجل يتهجم على العرب من شان إيران ويدعي العروبة...مش تبن هذا المسمى نصر اللات.. وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.. أول من قال اننا لا نريد حربا في المنطقة.. تجي يا نصر اللات تدعي اننا دعاة حرب.."

وتابع قائلا: "يتورط حزب اللات في الإفلاس ويهجره المستضعفون من المجندين تحت وطأة التهديد...ويبقى حسن نصر خداه لا في العير ولا في النفير...وهذا اللي بيصير".