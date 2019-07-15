دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّبت الإعلامية السعودية، سارة دندراوي، على الضجة الكبيرة التي أثارتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقرير عن "خفض قطر لأسعار الخمور" وتطرقها لـ"أصدقائهم في الكويت" الأمر الذي أثار انتقادات ألقى الضوء عليها، نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله.

وقالت دندراوي في تعقيبها الذي جاء في حلقة جديدة من البرنامج الذي تقدمه على قناة العربية، الأحد: "نبدأ اليوم بالموضوع الأكثر سخونة على تويتر.. اليوم صرنا احنا جزء من الترند، الي حصل إنا عرضنا خبر عن قطر وتخفيضات تقدمها على أسعار الخمور.. الجملة الأخيرة (ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري) لسبب ما البعض أحس أنها تنطبق عليهم وزعلوا وهشتاغوني.."

وتابعت قائلة: "قبل كل شيء أنا أحمل للكويت كل المحبة والتقدير لكن الحقيقة الجملة التي أغضبت البعض هي ببساطة عن الناس المتحمسة دائما للدفاع عن قطر، أكرر عن الناس الي دائما متحمسة للدفاع عن قطر والي طلبت منهم فقط أنهم يردوا على الخبر، وهم نفس الناس الي بالي بالكم الي ممكن يهاجموا السعودية لكن لما يجي الموضوع على قطر إما يدافعوا أو يسكتوا وهؤلاء تحديدا من قصدناهم.."

من جهته قال خالد الجارالله "إن ما بدر من مذيعة قناة العربية يعد خطأ جسيما يستوجب أن يبادر القائمون على القناة إلى تصحيحه لا سيما أن الكويت عملت وستواصل عملها لرأب الصدع الخليجي.. هذا العمل وهذا الخطأ الجسيم لا ينسجم ولا يتفق على الاطلاع مع موضوعية ومصداقية قناة العربية ونعتقد أن ما حدث هو خدش للمصداقية والمهنية لقناة كبيرة مثل العربية.."

وتابع الجارالله قائلا وفقا لما نقلة وكالة الأنباء الكويتية الرسمية: "ما هكذا تكافأ الكويت على جهودها في تحقيق الوحدة الخليجية والتماسك بين أبناء دول مجلس التعاون".