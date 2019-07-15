رئيس وزراء قطر يفتتح قاعدة "الظعاين" البحرية.. ما دورها الاستراتيجي؟

توتر في الجو بين الإمارات والبحرين وقطر.. كل ما تحتاج معرفته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن رئيس الوزراء القطري، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، الأحد، افتتاح قاعدة "الظعاين" البحرية بحضور قائد الأسطول الخامس الأمريكي، جيم مالوي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

الدور الاستراتيجي للقاعدة يتمثل في "إحكام السيطرة على جميع سواحل الدولة ومنع عمليات التسلل والهجرة غير المشروعة والحد من المخالفات البحرية وضبطها وتسريع عمليات البحث والإنقاذ للأشخاص والوسائط وحراسة الموانئ والمنشآت البحرية والصناعية والبترولية والتغطية الأمنية للوجهة البحرية خلال المؤتمرات والأنشطة والفعاليات"، وفقا لما نشرته وزارة الداخلية القطرية.

أمام عن تجهيزات القاعدة، فذكرت الداخلية القطرية أنها مجهزة بـ"طائرات للاستطلاع الجوي ونظام التعريف الإلكتروني في الوسائط وزوارق سريعة للمهمات وزوارق بعيدة المدى وزوارق محلية الصنع ذات أغراض متعددة وطواقم عمل فنية متخصصة".

ونشر رئيس وزراء قطر تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيها: "شهدنا اليوم إفتاح قاعدة الظعاين البحرية وتدشين مجموعه من الزوارق الحديثة للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، تُعد القاعدة صرحاً أمنياً وعلامة بارزة لتعزيز الإستراتيجية الأمنية في الدولة وتلبيةً لمتطلبات الأمن البحري في قطر".