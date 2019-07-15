دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ثلاثة من رؤساء لبنان السابقين وذلك في مكتبه بقصر السلام في مدينة جدة، الأثنين.

ونشر وكالة الأنباء السعودية الرسمية صورا من اللقاء الذي جمع الملك سلمان بكل من نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام.

وذكرت الوكالة السعودية أنه "جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، والتأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية".

ولفت التقرير إلى حضور كل من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، والمستشار بالديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان وليد بن عبدالله بخاري".