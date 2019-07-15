تركيا تنشر تسجيلات جديدة لمحاولة الانقلاب على أردوغان 2016

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— لا تزال مشاهد جديدة من محاولة الانقلاب على الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، العام 2016 مستمرة بالانكشاف، إذ نشرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عددا منها ونستعرضها لكم فيما يلي:

وكان أردوغان قد انتقد لـCNN في أول مقابلة له على شبكات الإعلام محليا وعالميا، بعد محاولة الانقلاب، من زعم أن محاولة الانقلاب العسكري التي شهدتها بلاده، وانها "مسرحية من إخراجه"، إذا قال حينها: "للأسف كل ذلك معلومات خاطئة، كيف يمكن أن تخطط لشيء من هذا القبيل؟ كيف يمكنك أن تسمح بمقتل العديد من المدنيين؟ فقد 280 مدنيا حياتهم، وأصيب 1500 شخصا.. مدنيون يرقدون على الأرض في محاولة لمنع مرور الدبابات.. كيف يمكن للضمير الإنساني أن يسمح بذلك؟"

وأضاف الرئيس التركي حينها: "أنا وأصدقائي وشركائي سنكون أول من يرفض هذا النوع من الأفكار، وسنخاطر دائما بحياتنا من أجل الشعب، هذه هي الطريقة التي نتعامل بها مع السياسة، أولئك الذين شاركوا في هذه العملية (محاولة الانقلاب العسكري)، هم من نوع الأشخاص الذين يمكنهم القيام بمثل هذه الأعمال في أي لحظة."

وتابع أردوغان: "لذلك ما حدث هو في الحقيقة نعمة بزي نقمة، إذ ما حققناه فرصة إذ تلقت هذه المنظمة الإرهابية الضربة الأكبر من أي وقت مضى في هذه الدولة لأنهم كُشفوا بالكامل، وهذه المجموعة التي ظلت تبدو بأنها غير مسلحة حتى الآن ظهرت مسلحة، والآن يدرك الجميع أنهم استخدموا أسلحتهم ضد هذه الأمة وضد هذه الدولة."