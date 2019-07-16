لأول مرة منذ "الأزمة الخليجية".. الأردن يعين سفيرا في قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – صدرت إرادة ملكية، الثلاثاء، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيين سفير فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى دولة قطر، والموافقة على ترشيح سفير فوق العادة للدوحة في عمان.

وأعلنت الجريدة الرسمية الأردنية عن صدور أمر ملكي بتعيين زيد اللوزي سفيرا فوق العادة للمملكة ومفوضا لها لدى قطر، كما وافقت الحكومة الأردنية على قرار الدوحة بترشيح الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفيرا فوق العادة ومفوضا لها في الأردن.

ويأتي هذا القرار بعد أكثر من عامين على خفض التمثيل الدبلوماسي الأردني في قطر وسحب تراخيص قناة الجزيرة، على خلفية المقاطعة التي فرضتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة.

وكان قد قرر الأردن في 7 يونيو/حزيران من عام 2017، خفض التمثيل الدبلوماسي في قطر وسحب تراخيص الجزيرة في المملكة، إذ قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الإعلام حينها محمد المومني، إن القرار جاء بناء على دراسة أسباب الأزمة بين الدول الأربع وقطر.

وقال المومني في ذلك الحين: "إنه وبعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وبين دولة قطر، قررت الحكومة تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر والغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة".

وأضاف وزير الإعلام في ذلك الحين قائلا إن الحكومة الأردنية "تأمل بتجاوز هذه المرحلة المؤسفة، وحل الأزمة على أرضية صلبة تضمن تعاون جميع الدول العربية على بناء المستقبل الأفضل لشعوبنا".

يذكر أن الدول الأربع كانت قد فرضت مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على قطر في 5 يونيو/حزيران من عام 2017 متهمة إياها بـ"دعم الإرهاب" في عدة دول عربية ومحاولة شق وحدة الصف الخليجي.