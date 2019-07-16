أنور قرقاش: قطر بيتها من زجاج.. وتمارس مراهقة سياسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الاثنين، إن قطر تمارس "مراهقة سياسية وترهات إعلامية"، معتبرًا أن "التوجه العاقل في فك الأزمة".

وكتب أنور قرقاش في تغريدة له على تويتر "تشفق على استراتيجيات الدوحة التي تقوم على برامج تلفزيونية لا تخاطب إلا جمهورها، تشفق عليها لأن بيتها من زجاج وتاريخها يحمل الكثير مما يجب أن تخفيه".

وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن "التوجه العاقل أولويته أن يفك الأزمة، وما نراه مراهقة سياسية وترهات إعلامية وهدر السيادة والمال".

وتأتي تغريدة قرقاشن في الوقت الذي يثار فيه جدل حول فيلم وثائقي تذيعه قناة الجزيرة القطرية يتناول انتقادات للأوضاع السياسية في البحرين.

وكان قرقاش قال، في تغريدة سابقة، الأحد، إن "دعوة وزارة الحج والعمرة في السعودية لقطر إلى تسهيل إجراءات مواطنيها لأداء مناسك الحج واجبة وعاقلة"، مضيفاً أن "العقبات التي تفرضها قطر على حجاجها أهم سقطاتها في إدارتها لأزمتها"، مؤكداً أن الألولوية "ألا تسيّس قطر الحج وهي تدرك ضعف منطقها وحجتها".

وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مقاطعتها قطر منذ سنوات، على خلفية اتهامات تلك الدول لقطر برعاية وتمويل الإرهاب.