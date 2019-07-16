دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، إنه التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفث، وأكد في تغريدة له على تويتر "حرص المملكة العربية السعودية على رفاهية الشعب اليمني، ووقف التدخلات الإيرانية في شؤون اليمن".

وقال نائب وزير الدفاع السعودي، الاثنين، إنه شدد في لقائه بالمبعوث الأممي على "دعم الحل السياسي"، مشيرًا إلى أن هذا الحل يتطلب "التزاما تاما من الحوثيين بالاتفاقات الموقعة خاصة اتفاق استوكهولم".

وكان مبعوث ​الأمم المتحدة​ الخاص إلى اليمن، ​مارتن غريفث، قد قال الاثنين، خلال زيارته إلى الرياض: "ناقشت مع خالد بن سلمان دعم السعودية للحل السياسي في اليمن"، وأضاف: "بحثت مع نائب وزير الدفاع السعودي إخراج اليمن من التوترات في المنطقة".

وعاد غريفث إلى العاصمة السعودية الرياض بعد جولة استمرت ثلاثة أسابيع تنقل خلالها بين موسكو وأبوظبي ومسقط وواشنطن في إطار المساعي الأممية لإحياء العملية السياسية في اليمن.