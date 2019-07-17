دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت الخارجية الإيرانية، مساء الثلاثاء، عن مصير ناقلة النفط التي تم فقدان الاتصال بها منذ يومين، خلال مرورها عبر مضيق هرمز، موضحة أنها تعرضت لعطل فني وتم سحبها إلى أحد موانئ إيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تصريح نقله التلفزيون الإيراني، مساء الثلاثاء، إن ناقلة نفط أجنبية تعرضت لعطل فني في مياه الخليج، وتوجهت بطلب مساعدة إلى الطرف الإيراني.

وأضاف موسوي، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن القوات الإيرانية قامت، "وفقا للقوانين الدولية"، بسحب ناقلة النفط إلى أحد الموانئ الواقعة على مياه إيران، بعد أن أطلقت طلب المساعدة، وذلك "لكي يتم إصلاح" السفينة.

وكانت الإمارات نفت تبعية ناقلة النفط المفقودة لها، مؤكدة أنها غير مملوكة أو مشغلة من قبل الإمارات ولم ترسل نداء استغاثة، فيما يعتقد مسؤولون في البنتاغون أن إيران تحتجز ناقلة النفط.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن ناقلة النفط "ريا" التي تحمل علم بنما اختفت في ساعة متأخرة من مساء السبت، بعد فقدان الاتصال بها في مضيق هرمز.