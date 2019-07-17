أول تعليق من قطر على مقتل أحد موظفي قنصلية تركيا في أربيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أدانت قطر الهجوم الذي أودى بحياة أحد موظفي القنصلية التركية في أربيل بالعراق، الأربعاء، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وملاحقة العناصر الضالعة في الهجوم.

فبعد أن لقي أحد موظفي القنصلية التركية في أربيل حتفه إثر هجوم مسلح خلال وجوده خارج مقر عمله، أصدرت الدوحة بيانا أدانت فيه "الجريمة" وطالبت بفتح تحقيق عاجل.

وقالت قطر في البيان الذي نقلته وكالة أنبائها الرسمية: "دولة قطر تدين بأشد العبارات، مقتل موظف بالقنصلية التركية العامة في مدينة أربيل العراقية، في هجوم مسلح على أحد المطاعم بالمدينة، مشددة على ضرورة فتح تحقيق عاجل في الحادثة، وملاحقة العناصر الضالعة في الجريمة وتقديمها للعدالة وضمان عدم إفلاتها من المحاسبة".

وكانت قد هددت الرئاسة التركية بالرد على هذه الحادثة، عبر المتحدث باسمها، إبراهيم قالن، الذي نعى الضحية وقدم التعزية لعائلته وتوعد بالرد على منفذي الهجوم.

من جانبه، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده تجري اتصالات مع المسؤولين العراقيين لتحديد هوية الفعلة والقبض عليهم.

أما وزارة الخارجية التركية، والتي أعلنت الخبر في بيان نشرته بوقت لاحق الأربعاء، فأكدت أيضا أن التواصل يجري مع العراق في هذا الصدد، وأشار وزير الخارجية، مولود تشاووش أوغلو، إلى أن بلاده ستواصل العمل مع المسؤولين العراقيين في هذه القضية.