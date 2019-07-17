دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، إن متحدثا عسكريا باسم الحوثيين قال، الثلاثاء، إنهم هاجموا قاعدة الملك خالد الجوية قرب مدينة خميس مشيط في جنوب غرب المملكة.

وكان المتحدث قد قال في وقت سابق، إنهم استهدفوا مرابض الطائرات المسيرة في مطار جازان السعودي.

وقال تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، إنه اعترض 3 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون صوب مطاري جازان وأبها.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، أن قوات التحالف "تمكنت م من اعتراض وإسقاط ثلاث طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة جازان وأبها".