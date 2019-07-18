كيف ردت البحرين على تقرير "ما خفي أعظم" و"التسريبات"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بثت قناة البحرين الرسمية، تقريرا ترد فيه على ما أوردته قناة الجزيرة القطرية في برنامج "ما خفي أعظم" الذي هاجم النظام البحريني وطريقة تعامله مع المظاهرات والأحداث الأمنية التي شهدتها المملكة.

ولفت التقرير إلى أن "التسجيلات التي بثت لكل من محمد صالح علي وهشام هلال البلوشي تعود للعام 2011 وتقف ورائها مجموعة إرهابية اتهمت بحيازة الأسلحة والتخطيط لعمليات إرهابية وتمت محاكمتهم عام 2004، وأن المجموعة أقرت بأنها أعدت هذه التسجيلات بما فيها من أكاذيب من أجل توظيفها إعلاميا واستخدامها كورقة ضغط".

وقال محمد صالح في تقرير التلفزيون البحريني: "ما عُرض في قناة الجزيرة من المادة التي سُربت حبيت أوضح أن ما هناك أي تواصل مني مع قناة الجزيرة أو تصريح مني إلى قناة الجزيرة وحتى المادة التي سجلت أصلا ما كان المقصد منها أن تصل إلى قناة الجزيرة ولا علاقة لي فيهم وما كان مني أي تواصل معهم.."

وتابع قائلا: "بالنسبة لموقع التسجيل، حصل في مملكة البحرين في عام 2011 وتحديدا في مدينة حمد في منزل الأخ هشام البلوشي وجمال البلوشي في حضور الإخوة محي الدين خان والأخ بسام العلي وحصل اتفاق في موضوع تسجيل هذه الحلة لتشكيل ورقة ضغط على الجهات الأمنية حتى لا نتعرض مرة ثانية إلى ضغوطات أو محاولة قبض مرة ثانية.."