إحباط هجوم انتحاري في شمال سيناء ومقتل أحد أفراد الجيش المصري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم الجيش المصري، الخميس، إحباط عملية انتحارية بالقرب من أحد المواقع الأمنية بمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء شرقي البلاد.

وقال المتحدث العسكري، في صفحته على فيس بوك، إنه تم استهداف أحد العناصر الإرهابية قبل وصوله إلى الارتكاز الأمني، مما أدى إلى انفجار الحزام الناسف الذي كان يحمله مما تسبب في مقتله.

وأضاف المتحدث أن الحادث أسفر عن مقتل أحد أفراد الجيش المصري.

ويستهدف تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم داعش، أفراد الجيش والشرطة المصريين في شمال سيناء، فيما بدأ الجيش المصري عمليات عسكرية موسعة منذ سنوات لملاحقة عناصر تنظيم ولاية سيناء الإرهابية.