واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن "الولايات المتحدة تدين بشدة استمرار مضايقة فيلق الحرس الثوري الإيراني للقوات البحرية والتدخل في ممر آمن في مضيق هرمز وما حوله"، داعيا إيران إلى "وقف هذا النشاط غير المشروع والإفراج عن الطاقم والسفينة المختطفين على الفور".

وأشار مسؤول الخارجية الأمريكية إلى أن بلاده ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها، لـ"ضمان أن تكتيكات الابتزاز الخبيثة للنظام الإيراني، لا تؤدي إلى مزيد من الإخلال بالأمن البحري والتجارة العالمية".

وأعلنت إيران، الخميس، أن قوات الحرس الثوري الإيراني، احتجزت سفينة قالت إنها تحمل مليون لتر وقود مهرب، وفقا لما أورده تلفزيون "بريس" الإيراني الحكومي، الذي لم يذكر أي تفاصيل عن اسم السفينة أو الجهة التي تملكها.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، الخميس، أن الحرس الثوري احتجز 12 شخصا هم طاقم السفينة، في الوقت الذي نقلت فيه الوكالة نفي الحرس الثوري احتجاز أي سفينة أخرى.