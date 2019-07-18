الحكم بإعدام قتلة السائحتين الاسكندنافيتين في المغرب

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أصدرت محكمة مغربية، الخميس، أحكاما بالإعدام على ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل سائحتين اسكندنافيتين في ديسمبر كانون الأول الماضي في جبال أطلس، كما أصدرت أحكاما تراوحت بين السجن 5 سنوات والسجن المؤبد على 21 آخرين فيما يتصل بالجريمة.

وقال محامي أحد الضحيتين، لـ CNN، إن عبد الصمد الجود، ويونس أوزياد، ورشيد أفاتي، أنهم أدينوا بقتل مارين أولاند النرويجية البالغة من العمر 28 عامًا، ولويسا جيسبرسن من الدنمارك والبالغة من العمر 24 عامًا.

وعُثر على جثتي الدنمركية لويسا فستراجر جيسبرسن (24 عاما) والنرويجية مارين يولاند (28 عاما) في ديسمبر كانون الأول قرب قرية إمليل بالقرب من قمة توبقال، وهي أعلى قمة في شمال أفريقيا ومقصد شهير لتسلق الجبال.

وبايع المتهمون الثلاثة تنظيم داعش في مقطع فيديو سُجل قبل ثلاثة أيام من العثور على الجثتين، لكن السلطات قالت بعد القبض عليهم إنهم قتلوا السائحتين في ”عمل منفرد“ ولم ينسقوا مع التنظيم.

كان المتهمان عبدالصمد جود ويونس أوزياد، قد اعترفا في جلسة للمحكمة بقتل المرأتين. كما أقر المتهم الثالث رشيد أفاطي بأنه صور الجريمة.

وفي إطار القضية نفسها، قضت المحكمة بالسجن المؤبد للمتهم عبد الرحيم خيالي بعد أن أدانته بالاتفاق مع الثلاثة على قتل السائحتين لكنه تخلف وقت تنفيذ الجريمة.

كما أصدرت المحكمة أحكاما تراوحت بين السجن خمس سنوات والسجن 30 عاما على 20 آخرين بتهم منها ”تكوين عصابة إجرامية بنية المساس الخطير بالنظام العام وتدريب أشخاص للالتحاق بتنظيم إرهابي“، و“الإشادة بأعمال إرهابية“.

ووصفت كل من السلطات المغربية والدنماركية القتل بأنه عمل إرهابي، قائلة إن الرجال زعموا ولاءهم لتنظيم داعش.