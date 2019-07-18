ترامب: البحرية الأمريكية دمرت طائرة إيرانية بدون طيار في الخليج

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن سفينة أمريكية قامت بعمل دفاعي ضد طائرة إيرانية بدون طيار كانت تهددها في وقت مبكر من يوم الخميس، وأضاف ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض السفينة الحربية الأمريكية USSS Boxer دمرت الطائرة الإيرانية.

وتابع ترامب في تصريحاته، "هذا هو أحدث أعمال إيران الاستفزازية والعدائية ضد السفن العاملة في المياه الدولية"، مضيفًا "تحتفظ الولايات المتحدة بالحق في الدفاع عن موظفيها ومنشآتها ومصالحها، وتناشد جميع الدول أن تدين محاولات إيران تعطيل حرية الملاحة والتجارة العالمية".

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن الطائرة الإيرانية كانت على بعد 1000 ياردة من السفينة الحربية الأمريكية، المتواجدة في مضيق هرمز، مما يهدد سلامة السفينة وطاقمها، مشيرًا إلى أن الطائرة الإيرانية تجاهلت التحذيرات التي تطالبها بالابتعاد.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، إن البحرية الأمريكية دمرت الطائرة الإيرانية باستخدام "التشويش الإلكتروني، مشيرًا إلى أن السفينة الحربية الأمريكية قامت بعمل دفاعي ضد المركبة الجوية الإيرانية بدون طيار بعد أن أصبحت على مسافة تهديد من السفينة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، أنه "في حوالي الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي، كانت السفينة البرمائية USS Boxer في المياه الدولية تنفذ عبورًا مخططًا لمضيق هرمز، اقتربت الطائرة الإيرانية، وقامت السفينة الأمريكية بتدمير الطائرة الإيرانية بعد أن اقتربت بشكل يهدد سلامة السفينة وطاقمها".