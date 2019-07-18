روسيا تعرب عن استعدادها لتزويد تركيا بطائرات بديلة لـF-35 الأمريكية

موسكو، روسيا (CNN)-- ذكرت وكالة الأنباء الروسية الحكومية (تاس)، الخميس، أن شركة روسية حكومية روسية أعربت عن استعدادها لتزويد تركيا بمقاتلات من طراز Su-35، بعد أن منعت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، أنقرة، من شراء طائرات أمريكية من طراز F-35، وذلك على خلفية صفقة الصواريخ الروسية S-400.

ونقلت تاس عن سيرجي شيمزوف رئيس شركة روستك الروسية، قوله "إذا عبر زملاؤنا الأتراك عن رغبتهم، فنحن مستعدون للتوصل إلى تسليم طائرة Su-35".

وقال الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، إن تركيا ستُمنع من شراء طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-35 بعد أن تسلمت أنقرة نظام الدفاع الجوي الروسي الصنع من طراز S-400.

وأبدت الولايات المتحدة تحفظها على صفقة الصواريخ الروسية مع أنقرة، بسبب مخاوف أمريكية من اختراق منظومة الصواريخ الروسية لطائرات F-35.