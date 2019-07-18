تحضيرات في قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية.. ماذا نعلم عنها؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أظهرت صور أقمار صناعية حصلت عليها CNN والتقطتها "بلانيت لابس" بنهاية يونيو/ حزيران ومطلع يوليو/ تموز، ما يبدو أنها عمليات تحضيرية في قاعدة الأمير سلطان الجوية، شرق العاصمة السعودية، الرياض.

ووفقا لجيفري لويس من معهد ميديلبوري للدراسات الدولية والذي درس صور الأقمار الصناعية هذه، فإن قوة أمريكية وصولت إلى القاعدة السعودية الجوية، منتصف يونيو/ حزيران، لافتا في تصريح لـCNN أن "معدات بناء ظهرت بنهاية المدرج الجوي في الـ27 من يونيو تظهر ما يبدو أنه عمليات تحسين جارية تظهر النط ذاته الذي يستخدمه مهندسو القوات الأمريكية.

مسؤولان بوزارة الدفاع الأمريكية أوضحا في تصريحات لـCNN أن عمليات تحضير مبدئية في القاعدة السعودية جارية في الوقت الحالي لدعم بطاريات منظومة صواريخ باتريوت بالإضافة إلى أعمال جارية على مدرج الطيران وذلك لتمكين مقاتلات الجيل الخامس من طراز F-22 بالإضافة إلى مقاتلات أخرى من التحليق والهبوط في القاعدة.

وأضاف المسؤولان أن نحو 500 جندي من المتوقع أن يصلوا إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية في الوقت الذي تتمركز فيه في الوقت الحالي قوة أمريكية صغيرة في القاعدة تتكون من عناصر دعم.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت الشهر الماضي نيتها إرسال 1000 عنصر عسكري إضافي إلى المنطقة وسط التوترات في الشرق الأوسط مع إيران دون التطرق إلى الدول التي ستوجه هذه القوات لها، ووفقا للمسؤولين فإن الـ500 جندي ممن يخطط لإرسالهم إلى السعودية هم جزء من هذه القوة.