واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، فرض عقوبات أمريكية جديدة على قادة الميليشيات التي قال إنها مدعومة من إيران.

وقال نائب الرئيس، في تصريحات لقسم دعم الحريات الدينية في وزارة الخارجية الأمريكية "أعلن أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على اثنين من قادة الميليشيات المدعومة من إيران على كل ما فعلوه"، مضيفًا "سنحاسبهم".

ولم يحدد نائب الرئيس الأمريكي، أي تفاصيل حول اسمي قادة الميلشيات الصادر في حقهما العقوبات.

وقال بنس، لفي رسالة إلى "الشعب الإيراني الذي طالت معاناته"، قائلا "حتى ونحن نقف بقوة ضد قادة طهران، أدرك أننا معكم. نحن نصلي من أجلكم". وتابع نائب الرئيس الأمريكي "إننا نحثك على المضي قدمًا بشجاعة في سبيل الحرية ومستقبل سلمي ومزدهر".